In occasione dell’evento “Music is Work” al Parlamento Europeo, Eugenio Finardi parteciperà per discutere di streaming, trasparenza dei dati e remunerazione equa nel settore musicale. L’appuntamento si svolgerà mercoledì 28 gennaio a Bruxelles, offrendo un’occasione di confronto tra professionisti e rappresentanti istituzionali su temi fondamentali per l’industria musicale.

Eugenio Finardi sarà tra i protagonisti di “Music is Work. Streaming: Data Transparency and Fair Remuneration”, l’evento in programma mercoledì 28 gennaio al Parlamento Europeo di Bruxelles (Sala 3H1) dalle 17:30 alle 19:30, con interpretazione in italiano e inglese. L’incontro potrà essere seguito in presenza o online e, in entrambi i casi, è richiesta la registrazione tramite il link dedicato. Al centro del confronto: un tema sempre più urgente per chi fa musica oggi, ovvero la trasparenza dei dati e la giusta remunerazione nello streaming. L’appuntamento arriva in un momento chiave, considerando l’imminente revisione della Direttiva (UE) 2019790 e della Carta europea degli artisti, con l’obiettivo di favorire un dialogo informato e costruttivo tra istituzioni, operatori e artisti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Eugenio Finardi al Parlamento Europeo per “Music is Work”: streaming, trasparenza dei dati e giusta remunerazione

Argomenti discussi: EUGENIO FINARDI al Parlamento Europeo per i diritti degli artisti sulle piattaforme streaming - MEI; Eugenio Finardi al Parlamento Europeo per Music is Work: streaming, trasparenza dei dati e giusta remunerazione; EUGENIO FINARDI sarà tra i protagonisti dell’evento Music is Work. Streaming: Data Transparency and Fair Remuneration.

