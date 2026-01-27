Estrazione Million Day di oggi 27 gennaio 2026 | i numeri vincenti di martedì

L’estrazione di oggi, martedì 27 gennaio 2026, fornisce i numeri vincenti del gioco Million Day. Questo appuntamento quotidiano si svolge alle ore 13 e 20:30, offrendo ai giocatori la possibilità di vincere fino a un milione di euro indovinando cinque numeri su cinquanta cinque. Di seguito, i risultati aggiornati dell’estrazione di oggi, un momento importante per tutti coloro che partecipano a questo popolare gioco di fortuna.

Estrazione Million Day oggi martedì 27 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 27 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 27 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 26 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 25 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 24 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 23 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 22 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ecco i numeri vincenti dell'estrazione Million Day di oggi, martedì 6 gennaio 2026.

Ecco i numeri vincenti dell'estrazione Million Day di oggi, martedì 13 gennaio 2026.

