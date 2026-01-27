La recente scadenza per le proposte di sviluppo del circuito di kart e mini-moto “Giacomo Premoli” apre opportunità di crescita e occupazione. L’azienda interessata ha promesso la creazione di circa cento posti di lavoro, contribuendo allo sviluppo dell’area. La gestione del motodromo, ora in fase di revisione, potrebbe rappresentare un passo importante per il rilancio del territorio e delle attività sportive correlate.

Scadevano ieri a mezzogiorno i termini per la manifestazione d’interesse rivolta a chi voleva presentare un’idea di sviluppo per il circuito di kart e mini-moto “Giacomo Premoli” la cui gestione da parte di un soggetto privato è scaduta attorno a metà di gennaio. Sono arrivate diverse istanze che hanno dimostrato come la struttura di via Croce Rossa, di proprietà comunale, faccia gola a tanti. Ma la vera partita, a Palazzo Comunale, inizia solo ora. Infatti, tra i diversi operatori del settore motoristico che hanno alzato la mano per la gestione, spunta un’ipotesi che cambierebbe radicalmente il volto di quella zona del polo produttivo Mirandolina: la vendita definitiva dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Espansione sull’area del motodromo. Azienda promette cento posti di lavoro

