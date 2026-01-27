Erosione costiera a Sabaudia il Consiglio vota all’unanimità la delibera di tutela

La città di Sabaudia ha approvato all’unanimità una delibera di tutela per contrastare l’erosione costiera, in risposta alle crescenti preoccupazioni ambientali e alla necessità di proteggere il territorio. La decisione mira a preservare il patrimonio naturale e a garantire un intervento efficace contro i effetti dell’erosione lungo la costa.

Sabaudia, 27 gennaio 2026 – Sì unanime del Consiglio comunale di Sabaudia a una delibera di tutela contro l’erosione costiera. L’Assise cittadina, compatta, ha approvato un atto che chiede il cambio di passo nella gestione del fenomeno, ormai non più solo emergenza ambientale, ma questione strategica che coinvolge paesaggio, economia e futuro del territorio. Tema non certo marginale per una città che conta oltre venti chilometri di litorale, gran parte dei quali ricadono all’interno del Parco nazionale del Circeo. Non solo. Otto chilometri di litorale, inoltre, sono zona speciale di conservazione, area Ramsar e Riserva di Biosfera Unesco.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Durante la recente riunione della Giunta comunale, un assessore non ha partecipato alla votazione sulla delibera relativa al ricorso al Consiglio di Stato contro le sentenze del Tar sulla Cabinovia.

