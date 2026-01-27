Ernia da rimuovere entro due mesi | aspetta di essere operato da 8 anni
La storia di un uomo di 76 anni di Lecco, in attesa di intervento per un’ernia ombelicale da quasi otto anni, evidenzia le tempistiche e le sfide del sistema sanitario per le procedure chirurgiche.
È iniziata con una visita e la prescrizione di un intervento da effettuare entro 60 giorni l'Odissea di un 76enne di Lecco, in attesa da quasi 8 anni di essere sottoposto a un'operazione per rimuovere un'ernia ombelicale.È il 2018 quando l'uomo si reca all'ospedale Manzoni di Lecco, dove il.🔗 Leggi su Today.it
Lecco, 26 gennaio 2026 – Quando i medici visitarono il signor G.
Attendere sette anni per un intervento di ernia rappresenta un problema di accesso alle cure.
