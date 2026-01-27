Enorme boato Piattaforma petrolifera si spezza e si schianta | video shock

In Alaska, una piattaforma petrolifera mobile si è improvvisamente spezzata e schiantata al suolo durante il trasporto, causando un forte boato. L’incidente si è verificato nel Nord dell’Alaska, evidenziando i rischi legati alle operazioni di movimentazione di queste strutture. Questo episodio sottolinea l’importanza di rigorosi controlli di sicurezza per prevenire incidenti di tale entità.

Un improvviso cedimento, poi un enorme boato e il collasso. Una piattaforma petrolifera mobile si è spezzata e si è schiantata al suolo durante una fase di trasporto nel Nord dell’Alaska. Le immagini, diffuse sui social, mostrano i secondi dell’impatto e le conseguenze immediate dell’incidente, con una nube che si alza attorno alla struttura. L’episodio ha fatto scattare l’attenzione delle autorità locali soprattutto per un possibile rischio ambientale: a bordo, secondo le informazioni riportate dai media del posto, sarebbe stato presente carburante. L’area interessata è una zona artica dove la gestione di eventuali sversamenti risulta particolarmente complessa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Approfondimenti su Piattaforma Petrolifera

In Alaska, una piattaforma petrolifera si è ribaltata durante il trasporto sul ghiaccio nel North Slope.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Piattaforma Petrolifera

Piattaforma petrolifera si ribalta in Alaska: il momento in cui la struttura si schianta sul ghiaccio – VideoOra il dipartimento per l'ambiente dovrà affrontare il problema dello sversamento: a bordo c'erano oltre 15mila litri di gasolio ... ilfattoquotidiano.it

Enorme piattaforma petrolifera si ribalta sul ghiaccio dell’Alaska: quanto sono sicure le infrastrutture energetiche nell’Artico?L’incidente ha provocato un principio di incendio, contenuto e spento in breve tempo dalle squadre di emergenza. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, non si registrano feriti gravi. La piatt ... msn.com

