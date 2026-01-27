Emozioni e tanta partecipazione | al Mascheroni la Memoria arriva al cuore

La serata al Liceo Mascheroni di Bergamo in occasione del Giorno della Memoria è stata un momento di partecipazione e riflessione, ricco di emozioni. Un evento che ha coinvolto studenti e comunità, sottolineando l’importanza della memoria storica attraverso testimonianze e incontri significativi.

È stata ricca di emozioni la serata organizzata al Liceo Mascheroni di Bergamo in occasione del Giorno della Memoria. L'iniziativa, che ha visto una folta partecipazione di pubblico, si è articolata in due momenti dedicati alla vita e all'arte di Charlotte Salomon, pittrice tedesca di origini ebraiche che venne deportata ad Auschwitz il 10 ottobre 1943, dove morì nelle camere a gas il giorno stesso dell'arrivo. Incinta di quattro mesi e arrestata con il marito Alexander Nagler, non fu selezionata per il lavoro, venendo immediatamente uccisa all'età di 26 anni. Inizialmente i partecipanti hanno visitato una mostra allestita nell'Aula Magna della scuola con la possibilità di ammirare diversi guazzi realizzati da questa artista.

