Elina Svitolina si prepara a disputare la sua prima semifinale agli Australian Open, segnando un importante traguardo nella sua carriera. La tennista ucraina si distingue per il suo talento e determinazione, portando avanti un percorso che la vede protagonista di questa storica qualificazione. La sfida rappresenta un momento significativo sia per lei sia per il torneo, confermando il suo ruolo tra le protagoniste principali del grande slam.

Elina Svitolina non deve neanche arrivare all’ora di gioco per guadagnare la quarta semifinale Slam della propria traiettoria agonistica, la prima agli Australian Open. 6-1 6-2 per l’ucraina su Coco Gauff in un quarto di finale giocato in maniera disastrosa dall’americana, condizionata sia da problemi con la tensione della racchetta che da una generale serata no. Per Svitolina la prossima avversaria è la più difficile di tutte allo stato attuale delle cose, la bielorussa numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. Pronti via, e bastano appena tre minuti per il break di Svitolina, che arriva a 30. Il tentativo di confermarlo si trascina nella lotta, e i tanti errori dell’ucraina portano Gauff al controbreak. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elina Svitolina in semifinale agli Australian Open 2026, Coco Gauff disastrosa

