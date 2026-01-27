Elina Svitolina chi è la tennista ucraina in semifinale agli Australian Open

Elina Svitolina, tennista ucraina, ha raggiunto le semifinali degli Australian Open 2026, superando Coco Gauff e affrontando ora Aryna Sabalenka. La sua prestazione dimostra il suo talento e determinazione nel torneo di Melbourne.

(Adnkronos) – Elina Svitolina raggiunge la semifinale degli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, la tennista ucraina, numero 12 del mondo, ha battuto l'americana Coco Gauff in due set con il netto punteggio di 6-1, 6-2 e ora affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka, prima del ranking Wta, nel penultimo atto dello Slam di Melbourne. Ma chi è Svitolina? Elina Svitolina è una tennista di 32 anni, nata a Odessa, in Ucraina, nel settembre 1994. Figlia di due sportivi, il padre era un wrestler mentre la madre ha praticato canottaggio, ha iniziato a giocare grazie al fratello, maestro di tennis, con la voglia di imitarlo.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Elina Svitolina si prepara a disputare la sua prima semifinale agli Australian Open, segnando un importante traguardo nella sua carriera.

