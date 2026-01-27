Elina Svitolina chi è la tennista ucraina in semifinale agli Australian Open
Elina Svitolina, tennista ucraina, ha raggiunto le semifinali degli Australian Open 2026, superando Coco Gauff e affrontando ora Aryna Sabalenka. La sua prestazione dimostra il suo talento e determinazione nel torneo di Melbourne.
(Adnkronos) – Elina Svitolina raggiunge la semifinale degli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, la tennista ucraina, numero 12 del mondo, ha battuto l'americana Coco Gauff in due set con il netto punteggio di 6-1, 6-2 e ora affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka, prima del ranking Wta, nel penultimo atto dello Slam di Melbourne. Ma chi è Svitolina? Elina Svitolina è una tennista di 32 anni, nata a Odessa, in Ucraina, nel settembre 1994. Figlia di due sportivi, il padre era un wrestler mentre la madre ha praticato canottaggio, ha iniziato a giocare grazie al fratello, maestro di tennis, con la voglia di imitarlo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Elina Svitolina
Elina Svitolina in semifinale agli Australian Open 2026, Coco Gauff disastrosa
Elina Svitolina si prepara a disputare la sua prima semifinale agli Australian Open, segnando un importante traguardo nella sua carriera.
Iva Jovic, chi è la tennista 18enne che ha battuto Paolini agli Australian Open
Iva Jovic, 18 anni, è una promettente tennista americana di origini serbo-croate.
Ultime notizie su Elina Svitolina
Argomenti discussi: Coco Gauff - Elina Svitolina Riassunto della partita; Australian Open 2026, Svitolina e la dedica a Monfils: Devo esserci per lui; Australian Open, Alcaraz ok. Sinner, Musetti e Darderi: ottavi lunedì; Australian Open, dall’inizio del conflitto Svitolina è (quasi) infallibile contro le russe.
Elina Svitolina, chi è la tennista ucraina in semifinale agli Australian OpenElina Svitolina raggiunge la semifinale degli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, la tennista ucraina, numero 12 del mondo, ha battuto l'americana Coco Gauff in due set con il netto ... adnkronos.com
Australian Open: Svitolina demolisce una pessima Gauff in 59 minutiLa tennista ucraina resta imbattuta nel 2026 e centra la sua prima semifinale a Melbourne Park, dove la attende la numero 1 del mondo Sabalenka Alzi la mano chi immaginava che Elina Svitolina avrebbe ... tennisitaliano.it
Elina Svitolina batte Mirra Andreeva in due set e si aggiudica così i quarti di finale degli Australian Open per la quarta volta in carriera! x.com
Mirra non fa sconti Andreeva fa sette vittorie di fila e prenota un interessante ottavo di finale contro l’ucraina Elina Svitolina #AO26 | BMW Italia - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.