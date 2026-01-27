Eletti i portavoce degli Stati generali e delle Politiche giovanili | oltre 120 enti uniti per il sociale

Da palermotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati generali e le Politiche giovanili di Palermo hanno eletto i portavoce rappresentativi di oltre 120 entità del territorio. L’assemblea, svoltasi all’Istituto Pedro Arrupe, ha consolidato un ampio fronte di associazioni, cooperative e cittadini impegnati nel sociale. Questa scelta mira a rafforzare la collaborazione tra diverse realtà, promuovendo iniziative condivise per il benessere e lo sviluppo dei giovani nel contesto locale.

Una affollata assemblea svolta all’Istituto Pedro Arrupe ha eletto i portavoce degli Stati generali e per le Politiche giovanili di Palermo, la vasta rete di associazioni, cooperative, parrocchie, ordini professionali e singoli cittadini e cittadine che a dicembre hanno organizzato l’evento nella.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

