Elena Barolo cambia look la nuova immagine dopo l’iconico biondo

Elena Barolo ha annunciato un cambiamento di immagine sui social, condividendo il suo nuovo look dopo aver abbandonato il biondo iconico. La trasformazione, comunicata attraverso Instagram, rappresenta una nuova fase personale e professionale, invitando i follower a seguire il percorso di rinnovamento. Un esempio di come le scelte estetiche possano riflettere un’evoluzione interiore e un desiderio di rinnovarsi.

“New look, new me!”, con queste poche ma incisive parole Elena Barolo ha annunciato un radicale cambio d’immagine ai suoi followers su Instagram, portandoli con sé passo per passo in questa inattesa metamorfosi di stile. Diciamocelo: nessuno si sarebbe mai aspettato che una delle Veline Bionde più popolari della storia potesse tradire il proprio signature look, figurarsi per un castano scuro e fondente. Elena Barolo, addio biondo: tutto sul nuovo caschetto scuro dell’Ex Velina di “Striscia la Notizia”. Un cambiamento simbolico, quello di Elena Barolo, che pare voler segnare una rinascita personale quanto professionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

«Sono una sagittario lunatica, mi alzo la mattina e scelgo da chi desidero prendere spunto», dice #ElenaBarolo. «Mascara, matita per sopracciglia e rossetto rosato sono alleati del mio fascino» #makeup #BeautyRoutine - facebook.com facebook