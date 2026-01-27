Questa sera l’Eintracht Francoforte sfida il Tottenham nella partita finale della fase a gironi di Champions League. I londinesi cercano una vittoria per qualificarsi, mentre i tedeschi vogliono chiudere al meglio il loro cammino europeo. La partita si gioca alle nove di sera, in un match che può riservare sorprese. Gli Spurs arrivano in Germania con molta determinazione, pronti a conquistare i punti necessari.

Ultima giornata della fase a gironi di Champions League che si disputa in contemporanea, e il Tottenham di Frank è di scena sul campo dell’Eintracht Francoforte. Gli Adler sono già eliminati dalla competizione dopo il KO di Baku contro il Qarabagh e hanno problemi al momento più importanti da risolvere, come il sostituto di Toppmoeller e una classifica che è preoccupante anche in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Eintracht Francoforte-Tottenham (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Spurs corsari in casa degli Adler

Approfondimenti su Eintracht Francoforte Tottenham

In questa ultima giornata della fase a gironi di Champions League, il match tra Eintracht Francoforte e Tottenham si gioca il 28 gennaio 2026 alle 21:00.

Anteprima della partita Qataragh-Eintracht Francoforte, valida per la Champions League del 21 gennaio 2026 alle 18:45.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Eintracht Francoforte Tottenham

Argomenti discussi: Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Champions League preview: Team news and predicted lineups; La tendenza dei gol in Champions League crea un'opportunità di scommessa per l'ultima giornata; Dove vedere Sinner e Musetti, la Champions League e tutto lo sport in tv il 28 gennaio; FantaChampions, le probabili formazioni: 8a Giornata.

Pronostici Eintracht Francoforte - Tottenham: sostenendo una tendenza recenteIn questo articolo si possono trovare i pronostici Eintracht Francoforte - Tottenham, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match. goal.com

Diretta Eintracht Tottenham/ Streaming video tv: tedeschi già eliminati! (Champions Legue, 28 gennaio 2026)Diretta Eintracht Tottenham streaming, video, tv: quote e probabili formazioni da Francoforte per l'ottavo turno della league phase (Champions League 2025/2026) ... ilsussidiario.net

Galatasaray-Atletico Madrid 1-1 4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G) Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2 4’ e 80’ Duran (Q), 10’ Uzun (E), 78’ rig. Chaibi, 90’+4’ Mustafazada (Q) Juventus-Benfica 2-0 55’ Thuram, 64’ McKennie Atalanta-Athletic Club 2-3 16’ Sca - facebook.com facebook