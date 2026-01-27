Effetto Trump sui Mondiali crescono gli appelli al boicottaggio

L'effetto delle decisioni politiche di Donald Trump si fa sentire anche sui Mondiali di calcio 2023. Crescono gli appelli al boicottaggio del torneo, coinvolgendo nazionali e tifosi. La situazione evidenzia come le scelte politiche possano influenzare eventi sportivi di portata internazionale, suscitando discussioni sul coinvolgimento e sull'impatto delle decisioni governative nel mondo dello sport.

AGI - Effetto  Donald Trump  sui  mondiali di calcio  in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada dall'11 giugno al 19 luglio: crescono gli appelli al  boicottaggio del torneo, sia con il ritiro delle nazionali già qualificate che con la rinuncia dei tifosi a recarsi negli Usa. Se ne parla in  Danimarca, sotto pressione per le mire del presidente americano sul suo territorio autonomo della Groenlandia, ma anche in  Germania  e in altri Paesi. Persino l'ex presidente della Fifa  Sepp Blatter  ha detto di appoggiare l'invito ai supporter europei a evitare gli Stati Uniti alla luce della  stretta sui visti e gli ingressi  decisa da Trump: lo ha fatto affermando su X che "è giusto mettere in discussione questi mondiali" e schierandosi con l'avvocato svizzero Mark Pieth, un ex consulente della Fifa, che aveva invitato i tifosi a "stare lontani dagli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Agi.it

