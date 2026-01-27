L'effetto delle decisioni politiche di Donald Trump si fa sentire anche sui Mondiali di calcio 2023. Crescono gli appelli al boicottaggio del torneo, coinvolgendo nazionali e tifosi. La situazione evidenzia come le scelte politiche possano influenzare eventi sportivi di portata internazionale, suscitando discussioni sul coinvolgimento e sull'impatto delle decisioni governative nel mondo dello sport.

AGI - Effetto Donald Trump sui mondiali di calcio in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada dall'11 giugno al 19 luglio: crescono gli appelli al boicottaggio del torneo, sia con il ritiro delle nazionali già qualificate che con la rinuncia dei tifosi a recarsi negli Usa. Se ne parla in Danimarca, sotto pressione per le mire del presidente americano sul suo territorio autonomo della Groenlandia, ma anche in Germania e in altri Paesi. Persino l'ex presidente della Fifa Sepp Blatter ha detto di appoggiare l'invito ai supporter europei a evitare gli Stati Uniti alla luce della stretta sui visti e gli ingressi decisa da Trump: lo ha fatto affermando su X che "è giusto mettere in discussione questi mondiali" e schierandosi con l'avvocato svizzero Mark Pieth, un ex consulente della Fifa, che aveva invitato i tifosi a "stare lontani dagli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Effetto Trump sui Mondiali, crescono gli appelli al boicottaggio

Approfondimenti su Donald Trump

In vista dei Mondiali 2026, l’Europa prende in considerazione un possibile boicottaggio, utilizzando il calcio come strumento politico.

La federazione tedesca sta considerando la propria partecipazione ai Mondiali 2026, in risposta alle tensioni politiche e alle recenti minacce di Donald Trump.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: Effetto Trump: e se le Nazionali europee boicottassero il Mondiale USA?; Davos al via, Groenlandia e shock geopolitici al summit economico; Il Canada e il nuovo ordine mondiale - Alessandro Lubello; La guerra dei dazi. Le notizie di oggi 20 gennaio 2026 | Trump prende di mira vini e champagne francesi.

Mondiali, Danimarca e Svezia vogliono il boicottaggio: Blatter al veleno sui social. Trump imbarazza anche Milano-CortinaMondiali 2026, Danimarca e Svezia vogliono il boicottaggio: Blatter al veleno sui social. Trump imbarazza anche Milano-Cortina ... sport.virgilio.it

Il Cigno Nero Trump e il suo impatto sui mercati nel 2026Il Cigno Nero Trump, quale il suo impatto sui mercati nel 2026? Titoli di Stato USA, inflazione, rating sovrano e tassi di interesse sotto scacco. fxempire.it

Sondaggio shock di Politico: il 77% degli europei è pessimista per il futuro e vede la democrazia in declino. A pesare sul risultato è soprattutto "l'effetto Trump" - facebook.com facebook

Sondaggio shock di Politico: il 77% degli europei è pessimista per il futuro e vede la democrazia in declino. A pesare sul risultato è soprattutto "l'effetto Trump" x.com