Edoardo Celani altro show

Edoardo Celani, rappresentante del Centro Ippico Piceno, apre la nuova stagione agonistica. Questo inizio segnala l’inizio di un percorso importante nel mondo dell’equitazione, con attenzione alle competizioni e ai risultati. La sua presenza è un segnale di continuità e impegno, riflettendo il valore del centro e la passione per lo sport.

L'avvio della stagione agonistica ha già un volto preciso: quello di Edoardo Celani del Centro Ippico Piceno. Il giovane cavaliere ascolano, classe 2006, ha lasciato il segno allo Sporting Club Teaterno di Chieti conquistando il Gran Premio 135, la prova più prestigiosa del concorso, in sella a Cor. La vittoria di domenica è stata il punto più alto di un weekend impeccabile. Celani aveva infatti aperto il concorso con due percorsi netti nella C130 di sabato: secondo posto con Fairwings e terzo con lo stesso Cor, dimostrando solidità e grande gestione delle gare. Spazio anche alla sperimentazione, con l'esordio di Qatar Van't Schawijcke nella C125: una prova di grande qualità, macchiata solo da un errore sul penultimo ostacolo.

