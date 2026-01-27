Edilizia scolastica Costruzioni e manutenzione lavori per 35 milioni

La manutenzione e le nuove costruzioni nelle scuole superiori della Provincia di Forlì-Cesena hanno coinvolto investimenti per 35 milioni di euro, finanziati principalmente dal PNRR, risorse provinciali, mutui e contributi ministeriali. Gli interventi avvengono dal 2021 per migliorare le strutture e garantire ambienti più sicuri e funzionali per studenti e insegnanti.

Ammonta a 35 milioni di euro – in larga parte coperti dai finanziamenti europei del Pnrr, risorse provinciali, mutui e contributi ministeriali – il programma di interventi sull’edilizia scolastica degli istituti superiori di competenza della Provincia di Forlì-Cesena realizzato dal 2021 ad oggi. L’amministrazione provinciale guidata da Enzo Lattuca fa il punto in una nota sulle opere che hanno riguardato adeguamento sismico, manutenzione, nuove costruzioni e ampliamento di spazi didattici e sportivi. Tra gli interventi principali realizzati, la Provincia indica i lavori sulla sicurezza con interventi di antisfondellamento in numerosi istituti superiori (Canova a Forlì, Pascal e Serra a Cesena, Agnelli a Cesenatico), per un investimento complessivo di oltre 1,8 milioni di euro; la realizzazione della nuova palazzina del campus Agraria GaribaldiDa Vinci di Cesena, con 15 nuovi ambienti didattici (4 milioni di euro); l’adeguamento sismico e la rifunzionalizzazione dell’edificio di via Buonarroti (ex Oliveti), oggi sede del Liceo Artistico e Musicale Canova (6,67 milioni di euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Edilizia scolastica. Costruzioni e manutenzione, lavori per 35 milioni Approfondimenti su Edilizia Scolastica Edilizia scolastica, 22 milioni e accordi per manutenzione e aule senza barriere Edilizia scolastica, in Sicilia arrivano tre milioni in più per le scuole: via libera all’emendamento M5S In Sicilia, sono stati approvati tre milioni di euro in più all’anno per le scuole, per i prossimi tre anni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Edilizia Scolastica Argomenti discussi: Edilizia scolastica. Costruzioni e manutenzione, lavori per 35 milioni; Forlì-Cesena. Edilizia scolastica superiore: oltre 35 milioni di euro di investimenti dalla Provincia; Ecosism: Open Day in Cantiere: il 30 gennaio a Partanna focus sull’edilizia scolastica; Provincia: La nuova ala del Vallauri nel piano di investimenti per scuole sicure e adeguate. Forlì-Cesena. Edilizia scolastica superiore: oltre 35 milioni di euro di investimenti dalla ProvinciaDal dicembre 2021 a oggi la Provincia di Forlì-Cesena ha promosso e realizzato un articolato programma di interventi sull’edilizia scolastica superiore, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ... corrierecesenate.it Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica, aggiornamento dati classi e alunni entro il 16 gennaio: obbligo per le scuoleLe scuole devono associare ogni classe o sezione all’edificio scolastico di riferimento, utilizzando la funzione disponibile sulla piattaforma ARES: Inserisci classi/sezioni e alunni del PES nell’edi ... orizzontescuola.it Mazzei è intervenuto a Palazzo Marino per illustrare le sue idee sulle deleghe agli spazi pubblici e all'edilizia scolastica - facebook.com facebook Edilizia scolastica, Parrucci: "Servono interventi in 80 scuole, ma non abbiamo più fondi" ift.tt/9QZSNAT x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.