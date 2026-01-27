Echo Chambers col performer e danzatore Vittorio Pagani

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Dopo Ravenna, il progetto Giovane Danza Italiana – ideato e promosso da Anghiari Dance Hub, CapoTraveKilowatt e Cantieri Danza – fa tappa al Teatro di Anghiari: il primo appuntamento è venerdì 30 gennaio, alle ore 19:30, per assistere alla prova aperta di Echo Chambers – un amore senza fine, lavoro del performer e danzatore Vittorio Pagan i. L’apertura al pubblico avviene alla fine della residenza creativa anghiarese, un periodo di lavoro e studio di due settimane durante le quali Pagani sta avendo anche la preziosa opportunità di incontrare la comunità locale, per uno scambio che nutre tanto l’artista quanto gli abitanti del territorio; tra gli incontri programmati, il workshop con le allieve e gli allievi della scuola di danza Aplomb, che si è tenuto lo scorso giovedì 22 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

