Ecco le nostre pagelle sulle canzoni di Sanremo | mancano i tormentoni I favoriti

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina, con trenta canzoni in gara e poche novità. Le prime impressioni indicano un equilibrio tra i favoriti, senza grandi sorprese o tormentoni. Un evento atteso che si presenta senza colpi di scena, offrendo agli ascoltatori una selezione di brani equilibrata e prevedibile. Questa edizione si distingue per la sua sobrietà e per l’assenza di effetti clamorosi nelle prime valutazioni.

Trenta brani, tanta attesa, ma l'effetto immediato che porta a dire: è lei, «questa vince» non c'è. Tutto nella norma, poche sorprese, nessun colpo di scena ai primi ascolti dei brani del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio. «Sanremo è come un bouquet di fiori, speriamo sia bello colorato, variegato e possa piacere a tante sfaccettature diverse del pubblico. Lo scorso anno è stato particolarmente fortunato che poi ha dimostrato come la classifica sanremese è stata giusta rispetto a quello che è successo dopo la fine del Festival - ha commentato il direttore artistico Carlo Conti durante i preascolti -.

Ecco le prime impressioni sulle 30 canzoni selezionate da Carlo Conti per Sanremo 2026.

Ecco le anteprime delle 30 canzoni di Sanremo 2026, tra artisti noti come Tommaso Paradiso, Fedez, Arisa, Malika Ayane, Ermal Meta e Fulminacci.

