ecco i superpoteri di rubio in venezuela

Questa analisi esplora i recenti sviluppi in Venezuela, con particolare attenzione alle implicazioni dell’arresto di Nicolas Maduro. Nonostante i cambiamenti politici, la situazione nel paese rimane complessa, influenzando la stabilità e il contesto internazionale. In questo contesto, anche le strategie di Rubio assumono un ruolo centrale nel panorama politico venezuelano.

Tutto cambia, niente cambia? Dopo l’arresto del leader del regime, Nicolas Maduro, tutto sembra calmo in Venezuela. Ma in realtà i fili del potere stanno cambiando strategie e schemi, specialmente sul piano economico. Di fronte al timore che la dittatura chavista riesca a sopravvivere senza il suo capo principale (restano operativi nell’orbita altri vertici, tra cui la presidente ad interim, Delcy Rodriguez ), il presidente americano Donald Trump ha deciso di dare più deleghe di gestioni della transizione venezuelana al segretario di Stato, Marco Rubio. Sarà lui l’incaricato di garantire la ricostruzione del Venezuela con il denaro proveniente dalle vendite del petrolio. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato che la transizione politica in Venezuela, inclusa l'organizzazione di nuove elezioni, richiederà tempo.

Durante il vertice del G7, il ministro degli Esteri Tajani ha discusso con il segretario di Stato americano Rubio sulla situazione dei detenuti in Venezuela, evidenziando il coinvolgimento degli Stati Uniti nel supporto alla loro liberazione.

