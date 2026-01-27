Eccellenza Toscana Il tecnico Argilli | Asta nel limbo Serve una svolta
In un match dell’Eccellenza Toscana, la squadra di Argilli ha affrontato una partita difficile contro il Figline. Dopo un primo tempo complicato, la rimonta nella ripresa ha mostrato impegno e determinazione, anche se il risultato finale è stato negativo. La situazione attuale richiede una svolta per migliorare le prestazioni e gli esiti delle prossime gare.
Un primo tempo scioccante, una ripresa tutta cuore, troppe, tre reti, per completare la rimonta: l’Asta perde 2-3 con il Figline. E’ amareggiato, il tecnico Stefano Argilli. "Purtroppo nel primo tempo, come era già capitato – le sue parole –, abbiamo manifestato un problema che non possiamo più sopportare, accettare. Dobbiamo porvi rimedio, io per primo. Non è possibile che al primo gol preso la squadra crolli. Le qualità le abbiamo, e lo abbiamo dimostrato nel secondo tempo, ma rimontare tre reti è complicato. Nella ripresa abbiamo messo tutto il nostro orgoglio, di quello si è trattato. E quanto di buono visto deve essere la base su cui poggiarci". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
