È morto Franco il malato di tumore costretto ad attendere 8 ore a terra in pronto soccorso

In Italia, le criticità della sanità pubblica continuano a emergere, evidenziando le difficoltà del sistema di pronto soccorso. La triste vicenda di Franco Amoroso, deceduto dopo aver atteso otto ore a terra, mette in luce la necessità di interventi strutturali per garantire assistenza tempestiva e dignitosa ai pazienti. È importante analizzare le cause di tali situazioni e promuovere soluzioni efficaci per migliorare il servizio sanitario.

È morto nella sua casa di Senigallia Franco Amoroso, il paziente oncologico che, suo malgrado, era diventato il simbolo delle gravi criticità della sanità pubblica, dopo aver dovuto attendere per otto ore una barella al pronto soccorso cittadino, sdraiato a terra a causa dei dolori. L’immagine, diffusa una decina di giorni fa, che lo ritraeva sul pavimento della sala d’attesa con il catetere attaccato, aveva suscitato sdegno e commozione in tutta Italia, trasformando la sua storia in un caso nazionale. La vicenda – ricorda il Resto del Carlino – aveva portato all’apertura di un’indagine interna da parte dell’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona, conclusasi per una tragica coincidenza proprio nel giorno della sua morte, ieri, lunedì 26 gennaio.🔗 Leggi su Open.online

In un contesto di crescente attenzione al sistema sanitario italiano, la vicenda di Franco evidenzia le criticità e le sfide che molti pazienti oncologici affrontano.

In questa notizia si segnala la morte di Franco Amoroso, un paziente oncologico che si trovava a terra nella sala d’attesa del pronto soccorso di Senigallia.

