Carlos Alcaraz si conferma in forma, raggiungendo le semifinali degli Australian Open. Con una vittoria senza esitazioni contro Alex de Miñaur, ha dimostrato di essere tra i protagonisti di questa edizione Slam. La sua prestazione testimonia il talento e la determinazione che lo contraddistinguono nel circuito internazionale.

Carlos Alcaraz ha raggiunto le semifinali degli Australian Open dominando Alex de Miñaur in tre set, senza concedere nulla all’avversario. Lo spagnolo ha controllato il match con una concentrazione perfetta finora mai vista. Venerdì affronterà Alexander Zverev, obiettivo vincere gli Australian open. Il racconto è di El Mundo “In ogni Grande Slam c’è un momento in cui Carlos Alcaraz si trasforma. Da lì in avanti i suoi colpi rimbombano, arriva su qualunque palla gli venga proposta. È la sua versione da leggenda. Può succedere nei quarti di finale o in semifinale, mai prima. Prima, semplicemente, si sta preparando. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È arrivato il momento in cui Alcaraz si trasforma negli Slam: domina De Minaur con appena il 57% di prime palle

