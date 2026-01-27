Dutch politicians reach agreement on rare minority government NOS reports

In Olanda, i leader dei principali partiti hanno trovato un accordo per formare un governo di minoranza. È una mossa insolita per il paese, che da tempo cerca di uscire da una fase di instabilità politica. La notizia arriva dopo settimane di trattative serrate, e ora si aspetta solo la ratifica formale. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri politici e influenzare le prossime scelte di governo.

AMSTERDAM, Jan 27 (Reuters) - Leaders of political parties in the Netherlands have agreed to form a rare minority government, Dutch broadcaster NOS reported on Tuesday citing sources close to the parties. AMSTERDAM, 27 gennaio (Reuters) - I leader dei partiti politici olandesi si sono accordati per formare un raro governo di minoranza, ha riferito martedì l’emittente olandese NOS citando fonti vicine ai partiti. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Dutch politicians reach agreement on rare minority government, NOS reports Approfondimenti su Dutch Politicians Deaths from Iran protests reach more than 500, rights group says Secondo un rapporto di un gruppo per i diritti umani, le proteste in Iran hanno causato la morte di oltre 500 persone. Portugal votes in tight presidential race with far right poised to reach runoff In Portogallo si svolgono le elezioni presidenziali, con i cittadini che si sono recati alle urne per scegliere il nuovo capo dello Stato. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. U.S., China Reach ‘Basic Consensus’; Taiwan Won’t Be Traded | China in Focus Ultime notizie su Dutch Politicians Dutch politicians reach agreement on rare minority government, NOS reportsAMSTERDAM, Jan 27 (Reuters) - Leaders of political parties in the Netherlands have agreed to form a rare minority government, Dutch broadcaster NOS reported on Tuesday citing sources close to the ... msn.com Dutch parties agree on rare minority governmentAMSTERDAM, Jan 27 (Reuters) - Leaders of political parties in the Netherlands have agreed to form a rare minority government, they said on Tuesday. The centrist pro-EU D66 party, which won the ... msn.com -1 alla prima de “Il lago dei cigni” Il capolavoro di Cajkovskij nella versione del Direttore del nostro Corpo di ballo @jean.sebastien.colau, vede alternarsi nei ruoli principali di Odette/Odile e del principe Siegfried l’étoile del Dutch National Ballet di Amsterd - facebook.com facebook

