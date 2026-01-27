Due influencer di OnlyFans accusate di evasione fiscale | Non hanno dichiarato 800mila euro

Le accuse di evasione fiscale riguardano due influencer di OnlyFans residenti a Pisa, sospettate di aver nascosto circa 800.000 euro di ricavi. La vicenda evidenzia le sfide legate alla regolarizzazione delle attività online e all’assistenza fiscale per i lavoratori digitali. È importante conoscere gli obblighi fiscali per evitare sanzioni e garantire trasparenza nel settore.

Non avrebbero dichiarato 800mila euro di ricavi. Di questo sono accusate due influencer di OnlyFans, una 30enne italiana e una 46enne di nazionalità bulgara, entrambe residenti nella provincia di Pisa. Le due content creator sono molto famose nel settore avendo oltre 90mila follower.

