Due giornalisti sono stati aggrediti dai pusher a Rogoredo

In un contesto di crescente tensione a Rogoredo, due giornalisti Rai sono stati vittime di un'aggressione da parte di uno gruppo di spacciatori. L'incidente si verifica a poche ore dalla sparatoria che ha causato una morte nel quartiere, evidenziando le criticità e le sfide legate alla sicurezza e alla presenza di attività illecite nell'area.

A poche ore dalla sparatoria di Rogoredo (costata la vita a un uomo di 28 anni) due giornalisti Rai che si trovavano nel bosco della droga sono stasti aggrediti da un gruppo di spacciatori. Si tratta di Francesca Pizzolante e Giovanni Violato di "Ore 14", programma di Rai 2 condotto da Milo.

