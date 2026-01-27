Due bambine di 4 e 5 anni investite da un' auto a Verona mentre andavano all' asilo

In mattinata a Verona, due bambine di 4 e 5 anni sono state coinvolte in un incidente stradale mentre si recavano all'asilo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e le condizioni delle bimbe sono ancora da valutare. La Polizia sta svolgendo i rilievi necessari per chiarire l’accaduto.

Due bambine sono state investite da un'auto nella mattinata di martedì a Verona. Stando a quanto appreso, le due bimbe di 4 e 5 anni, intorno alle 8.30, stavano attraversando sulle strisce pedonali del semaforo a chiamata in via Aeroporto Berardi, insieme al fratello e al nonno, mentre si recavano alla scuola dell'infanzia.

