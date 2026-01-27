Il trucco bordeaux, ispirato agli anni Ottanta, si distingue per la sua eleganza e versatilità. Adatto a tutte le iridi e carnagioni, questo colore rappresenta un passe-partout chic e senza tempo. Perfetto per chi desidera un look sobrio ma con un tocco di charme, il make-up con sfumature di viola e melanzana si rivela una scelta elegante e raffinata.

B ack to Eighties, quando il colore melanzana era la tendenza del momento, anche nel trucco. Il motivo di questo salto nel passato? L’ombretto bordeaux e in generale le sfumature del viola, sono passe-partout su ogni sguardo, dalle iridi castane a quelle azzurre, e ha un fascino drammatico che lo rende molto chic. Make up da “mob wike”, su TikTok spopola il trucco da “gangster movie” X Leggi anche › Le tendenze make up più belle dell’inverno 2025 Make up bordeaux e melanzana, il ritorno. Melanana o bordeaux che si voglia dire, si parla di una tonalità fredda, con riflessi violacei-blu che la rendono portabile praticamente per tutte le tonalità di iride, da quelle castane fino alle più chiare verdi e azzurre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "Drammatico" con eleganza, si adatta a tutte le iridi e a tutte le carnagioni. Il make up bordeaux è un passepartout più glamour che mai

Le tendenze beauty del 2026 si mostrano audaci e sorprendenti, abbandonando i classici schemi per esplorare stili ispirati ai vampiri, makeup glaciali e glow alieni.

