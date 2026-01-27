Dove vedere Sinner-Shelton streaming gratis e diretta TV Australian Open 2026

L'incontro tra Jannik Sinner e Ben Shelton ai quarti di finale dell'Australian Open 2026 si svolgerà alla Rod Laver Arena mercoledì 28 gennaio alle 9 ora italiana. Ecco le informazioni su come seguire la diretta streaming e la trasmissione TV dell'evento, in modo chiaro e preciso.

Mercoledì 28 gennaio alle ore 9 italiane (le 19 locali) con orario ancora da definire, alla “Rod Laver Arena” sarà teatro del quarto di finale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Ben Shelton. In palio c’è un posto in semifinale, dove venerdì 30 il vincente affronterà uno tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Il tennista. Potrebbe interessarti:. Sinner-Darderi, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Australian Open.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il primo turno degli Australian Open 2024 propone il match tra Jannik Sinner e Gaston.

Sinner-Gaston, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in diretta tv e streaming

