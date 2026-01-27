Durante la cerimonia alla Risiera di San Sabba, il rabbino Alexander Meloni ha criticato la poca partecipazione della gente. Solo 364 persone si sono presentate, mentre la capienza massima è di 2200. Meloni ha evidenziato come questa scarsa presenza rappresenti un fallimento per la memoria collettiva e il rispetto delle vittime.

Nel corso della cerimonia odierna per la Giornata della Memoria nella Risiera di San Sabba, Il rabbino di Trieste Alexander Meloni ha sottolineato in maniera critica la scarsa partecipazione della cittadinanza, circa 364 persone su una capienza massima di 2200 partecipanti. In particolare, si è.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Giornata Memoria

La Giornata della Memoria in Maremma è un’occasione per ricordare le vittime della Shoah attraverso iniziative rivolte ai giovani.

La Giornata della Memoria è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e riflettere sui pericoli dell’odio e dell’intolleranza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giornata Memoria

Argomenti discussi: Don Salvatore Abagnale: da un lavoro su giovani e periferie; Dove sono giovani e scuole? Giornata della Memoria un fallimento, il discorso del rabbino Meloni (VIDEO); Feel Safe: tecnologia per valorizzare i giovani e la loro sicurezza; L'analisi dell'FMI: con l'AI le imprese assumono meno giovani, ma chi ha le competenze giuste guadagna di più.

Dal disagio socio-economico all'abbandono scolastico: dove vivono peggio (e meglio) i minori a RomaUn report indaga le condizioni in cui vivono i più giovani nelle periferie italiane, con un focus sulla Capitale. E, ancora una volta, le differenze tra i vari territori della città sono importanti ... romatoday.it

Non solo maranza e baby gang. Perché i giovani di periferia Non sono emergenzaNel nostro Paese parlare di giovani e periferie significa dare l’allarme: dai maranza al fenomeno baby gang, il dibattito pubblico fa proprio il tema solo in un clima emergenziale e di allarmismo, ... iodonna.it

Oggi è la Giornata della Memoria per ricordare l’Olocausto. La critica – anche dura e radicale, come dev’essere – a Israele e la lotta contro il suprematismo sionista sono oggi più che mai legittime e necessarie. Il pregiudizio, la discriminazione e l’odio nei conf x.com

Nelle scorse settimane il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Tradate ha aperto le porte alla comunità con un Open Day che è stato un vero successo di partecipazione. Protagonisti della giornata sono stati soprattutto future mamme e papà - facebook.com facebook