Dove si trova l’Holly­wood del Marocco il suggestivo borgo in cui hanno girato numerosi film e serie tv

L’Aït Ben-Haddou, noto come l’“Hollywood del Marocco”, è un borgo storico rinomato per le sue riprese cinematografiche di film come Il Gladiatore e serie tv come Il Trono di Spade. Situato in un paesaggio che unisce cultura e architettura millenaria, rappresenta un esempio autentico di patrimonio storico e culturale del Marocco.

Sede per le riprese de Il Gladiatore, la Mummia e il Trono di Spade, il ksar Aït Ben­ Haddou è un perfetto esempio di come storia, cultura millenaria e architettura convivano armoniosamente.

