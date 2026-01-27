Dottor Destino era già apparso in Avengers | Age of Ultron? La teoria shock che riscrive l' MCU

In questo articolo si analizza una teoria che collega Avengers: Age of Ultron, Loki e Infinity War, suggerendo che il personaggio di Dottor Destino potrebbe aver avuto un ruolo nell'universo Marvel già prima di quanto si pensi. La riflessione si basa su collegamenti tra film e personaggi, offrendo una prospettiva alternativa sulla narrazione complessiva del MCU.

Un'elaborata teoria che collega Age of Ultron, Loki e Infinity War sosterrebbe che l'arrivo di Destino nell'MCU è avvenuto molto tempo fa. Reddit pullula di teorie sul Marvel Cinematic Universe, e questa non è certo una sorpresa. Ma nel mare magnum delle fantasie dei fan una teoria sorprendente detta una luce diversa sull'arrivo di Avengers: Doomsday, facendo sollevare il sopracciglio ai fan. Secondo questa ipotesi, il Dottor Doom potrebbe essere già apparso segretamente in Avengers: Age of Ultron, ben prima del suo debutto ufficiale nell'MCU, come rivela Superherohype.com. La teoria di Reddit che ha scioccato i fan Secondo l'utente skylarks25, il Dottor Destino avrebbe fatto la sua comparsa nell'MCU già in Avengers: Age of Ultron. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

