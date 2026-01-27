Zaynab Dosso ritorna in gara dopo diversi mesi, partecipando a tre meeting indoor in Repubblica Ceca. La 26enne atleta delle Fiamme Azzurre, allenata da Giorgio Frinolli, riprende così la sua attività competitiva in un contesto internazionale. Dopo una pausa da settembre, questa ripresa rappresenta un passo importante nel suo percorso atletico.

Non gareggia dal mese di settembre, ma ora Zaynab Dosso, la 26enne rubierese allenata a Roma da Giorgio Frinolli e tesserata per le Fiamme Azzurre, torna in lizza e lo fa con tre meeting indoor all’estero. La campionessa europea in carica dei 60 metri al coperto debutterà martedì 3 febbraio a Ostrava, in Repubblica Ceca, nella tappa Gold del World Indoor Tour. Poi sarà a Belgrado mercoledì 11 febbraio, mentre domenica 22 correrà a Torun, in Polonia, dove ha stabilito il primo record italiano nel 2024 in 7.02 poi migliorato l’anno scorso a 7.01. E proprio l’arena di Torun ospiterà un mese più tardi i Mondiali indoor, dal 20 al 22 marzo, con i tre turni femminili dei 60 in programma il 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dosso torna in pista. Il 3 febbraio sfida nella Repubblica Ceca

