Dossieraggio contro l’ex consigliera | Indagini infruttuose

In un procedimento a Ferrara, testimoni sono stati ascoltati nell’ambito di un’indagine riguardante l’ex vicesindaco Nicola Lodi. Le accuse riguardano trattamento illecito di dati personali e diffamazione nei confronti di Anna Ferraresi, ex consigliera comunale del Gruppo Misto. Le indagini, tuttavia, si sono concluse senza sviluppi rilevanti, lasciando aperte diverse questioni sulla gestione dei dati e sul rispetto delle norme legali.

Sono stati sentiti, ieri mattina, in tribunale a Ferrara alcuni testimoni nell'ambito del processo che vede imputato l'ex vicesindaco Nicola Lodi per trattamento illecito di dati personali e diffamazione nei confronti di Anna Ferraresi, ex consigliera comunale del Gruppo Misto. I fatti in questione risalirebbero alla primavera del 2020. Ferraresi si è costituita parte civile ed è assistita dagli avvocati Bernardo Gentile e Fabio Anselmo. Lodi è invece difeso dall'avvocato Carlo Bergamasco. L'ex vicesindaco è accusato di aver diffuso gli atti relativi a un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza nei confronti di Ferraresi.

