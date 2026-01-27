Dopo il proscioglimento giudiziario l’imprenditrice digitale riappare nel front row di Schiaparelli con un look che sembra un messaggio in codice

Dopo il proscioglimento giudiziario, l’imprenditrice digitale si presenta nuovamente a un evento di rilievo a Parigi, indossando un look che richiama un messaggio in codice. Questa apparizione segna un ritorno alla ribalta e sottolinea il suo ruolo nel mondo della moda e del digitale, in un contesto di rinascita e rinnovata visibilità.

L a Ville Lumière torna a essere il palcoscenico della rinascita per l’imprenditrice digitale più discussa d’Italia. In occasione della settimana della moda dedicata all’Haute Couture, il ritorno di Chiara Ferragni tra le prime file delle sfilate parigine segna uno spartiacque simbolico. Dopo il recente proscioglimento giudiziario legato allo sciagurato Pandoro Gate, la sua presenza a Parigi appare come una dichiarazione di intenti. La capitale francese accoglie nuovamente l’influencer, che ha scelto la sfilata di Schiaparelli per ufficializzare il suo rientro nel circuito dell’alta moda. Tutti i brand di cui è testimonial Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo il proscioglimento giudiziario, l’imprenditrice digitale riappare nel front row di Schiaparelli con un look che sembra un messaggio in codice Approfondimenti su Schiaparelli Dettagli Formula 1: chi sono le it girl che hanno trasformato il paddock del Gran Premio in un front row Nel mondo della Formula 1, alcune it girl hanno rivoluzionato il paddock, attirando l'attenzione con il loro stile e charme. Dopo la fine del Pandoro-gate, l’imprenditrice digitale rientra nel fashion system con una campagna globale Guess Dopo la conclusione del procedimento giudiziario legato al “pandoro-gate”, Chiara Ferragni torna nel mondo della moda come volto della campagna globale Guess per la collezione PrimaveraEstate 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Schiaparelli Dettagli Argomenti discussi: Chiara Ferragni torna sotto i riflettori dopo il proscioglimento posando nella campagna di Guess; Ferragni torna a parlare dopo il Pandorogate: Credo ancora nei social; La drammatica vicenda Zuncheddu, 33 anni in carcere innocente; Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: Abbiamo sbagliato tutto, ecco il mio errore più. Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: Abbiamo sbagliato tutto, ecco il mio errore piùChiara Ferragni si racconta dopo il proscioglimento: sollevata, più matura e pronta a ripartire puntando su autenticità e nuove collaborazioni. serial.everyeye.it Chiara Ferragni torna sotto i riflettori dopo il proscioglimento posando nella campagna di GuessA una settimana dalla conclusione del procedimento giudiziario al Tribunale di Milano, l’imprenditrice digitale fa il suo comeback nel fashion system come volto del brand fondato da Maurice e Paul Mar ... milanofinanza.it Il ritorno nel mondo della moda di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento. Eccola alla sfilata Schiaparelli alla Paris Fashion Week, il look è pieno di simboli nascosti e di rinascita - facebook.com facebook Ferragni testimonial per Guess: il primo contratto nella moda dopo il proscioglimento dal «Pandorogate» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.