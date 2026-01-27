Dopo il maltempo riapre il lungomare e cambia la viabilità Trantino | Inizio dei lavori di rigenerazione

Dopo il maltempo, il lungomare tra piazza Europa e piazza Nettuno riapre, seguendo l'impegno di ripristino e cambiamenti nella viabilità. I lavori di rigenerazione sono stati avviati per garantire sicurezza e funzionalità alla zona, che era stata interessata da un crollo. La riapertura permetterà di riprendere le attività e migliorare la fruibilità dell'area.

"Ci eravamo impegnati a riaprire il lungomare entro domani nel tratto interessato dal crollo, tra piazza Europa e piazza Nettuno. Diventava importante come segno di ripresa rispetto a quanto compiuto dal ciclone Harry. Riapriamo stasera. Naturalmente una sola carreggiata, che sarà a doppio senso.

