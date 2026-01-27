Dopo il maltempo riapre il lungomare e cambia la viabilità Trantino | Inizio dei lavori di rigenerazione

Da cataniatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il maltempo, il lungomare tra piazza Europa e piazza Nettuno riapre, seguendo l'impegno di ripristino e cambiamenti nella viabilità. I lavori di rigenerazione sono stati avviati per garantire sicurezza e funzionalità alla zona, che era stata interessata da un crollo. La riapertura permetterà di riprendere le attività e migliorare la fruibilità dell'area.

“Ci eravamo impegnati a riaprire il lungomare entro domani nel tratto interessato dal crollo, tra piazza Europa e piazza Nettuno. Diventava importante come segno di ripresa rispetto a quanto compiuto dal ciclone Harry. Riapriamo stasera. Naturalmente una sola carreggiata, che sarà a doppio senso.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Trentino Alto Adige

Lavori per il Metrobus, cambia la viabilità tra Via dei Tagliapietra con viale San Sisto

Cantieri a Bologna, come cambia la viabilità: mappa dei lavori dal 17 novembre

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Trentino Alto Adige

Argomenti discussi: Dopo il maltempo riapre la tratta ferroviaria Taormina-Catania-Siracusa; Ciclone Harry, a Cagliari riapre tutto: dopo il maltempo in corso verifiche e monitoraggi di strade e strutture; Dopo il maltempo, riapre la tratta ferroviaria Taormina-Catania-Siracusa; Maltempo Sicilia, circolazione ferroviaria in ripresa: riapre la Taormina-Catania-Siracusa.

dopo il maltempo riapreUstica, riapre il porto dopo il maltempo: stabilito un limite massimo di 20 tonnellate per i mezzi pesantiLa struttura era stata chiusa nei giorni scorsi dalla Guardia costiera in seguito ai danni causati dal ciclone Harry sull'isola. ilsicilia.it

dopo il maltempo riapreDopo il maltempo, riapre la tratta ferroviaria Taormina-Catania-SiracusaDa oggi, sabato 24 gennaio, riaperta la tratta ferroviaria Taormina-Catania-Siracusa. A pieno regime anche la Palermo-Catania, riattivata progressivamente nelle ore scorse. I tecnici di Rete Ferroviar ... siracusaoggi.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.