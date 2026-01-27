Questo articolo esplora la recente sfida musicale, con un focus su un “bouquet” di trenta brani che spaziano tra generi diversi, tutti centrati sui temi dell’amore e dei sentimenti. Un approfondimento che analizza le tendenze e l’importanza della musica come forma di narrazione emotiva nel panorama attuale.

( a skanews) – Trenta brani, tanta musica diversa ma soprattutto brani nel segno dell’amore e del racconto dei sentimenti. Ci sono molte ballad ma anche tantissimi generi diversi in gara al Festival di Sanremo. Agli ascolti in anteprima per la stampa Carlo Conti chiarisce subito che la cosa più difficile è stata scegliere i brani di portare in riviera. Sanremo 2026: chi sono i 30 Big in gara. guarda le foto Leggi anche › Sanremo 2026: le pagelle alle canzoni dei 30 big in gara › Levante: «Se vinco Sanremo non vado all’Eurovision» «Nella scelta delle canzoni ogni anno è come andare al mercato e comporre questo bouquet di fiori, sapete che mi piace fare il paragone di un bouquet di fiori, che si cerca di fare il più variegato possibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo i record dello scorso anno, la sfida è altissima: riuscirà questo "bouquet" a conquistarci?

