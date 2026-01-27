Donna in ospedale a Varese trovata con speedball mix di eroina e cocaina | allarmante scoperta dei medici

È stata trovata in ospedale a Varese con uno speedball, un mix di eroina e cocaina. La scoperta, fatta dai medici, ha portato al sequestro di siringhe e involucri da parte delle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla droga e l’importanza di interventi mirati per prevenire tali situazioni.

È stata segnalata all'Autorità Amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente una donna ricoverata presso l'Ospedale di Circolo di Varese, dopo che è stata trovata in possesso di un pericoloso miscuglio di droghe pesanti denominato "speedball". L'intervento è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno sequestrato il materiale rinvenuto durante un controllo nel reparto di degenza. L'intervento degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato all'interno dell'Ospedale di Circolo di Varese. Gli agenti in servizio presso il Posto di Polizia dell'ospedale sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante una paziente sospettata di possedere materiale illecito.

