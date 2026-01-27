Domenica Metropolitana | gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentini

La Domenica Metropolitana del 1° febbraio 2026 offre ai residenti di Firenze l’opportunità di visitare gratuitamente musei e palazzi storici, come i Musei Civici e Palazzo Medici Riccardi. È un’occasione per scoprire e apprezzare il patrimonio culturale della città in modo semplice e accessibile, senza costi o prenotazioni. Una giornata dedicata alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio fiorentino, aperta a tutti i residenti della città metropolitana.

Nella giornata del 1° febbraio 2026 torna l'appuntamento con la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi

