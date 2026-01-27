Domani, Lorenzo sfiderà Djokovic in un match importante, avvicinandosi alla top 3 mondiale. La partita rappresenta un passo significativo nella carriera del giovane tennista, che mira a consolidare la propria posizione. La sfida si inserisce in un contesto di crescita e ambizione, con l’obiettivo di raggiungere traguardi di rilievo nel circuito internazionale.

Si alzano le braccia e la mano sinistra involontariamente si socchiude in un ’tre’. Una piazza d’onore nella classifica mondiale che quasi tocca il cielo: il podio del tennis non è così lontano da Musetti. Ma prima bisogna volare oltre il mito. Quello di Novak Djokovic, che sei anni fa il carrarino, campione slam nel torneo junior, sognante guardava scaldarsi prima della finale. Un’impresa per superar l’esame nell’anno della maturità, raggiunta piano piano, perché chi possiede un talento come quello di Lorenzo ha bisogno di prendersi i suoi tempi. Lui, che con la vittoria di ieri su Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) ha raggiunto almeno i quarti di finale in tutte le prove major. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Domani Lorenzo sfida Djokovic. Top 3 più vicina. L'esame Nole per la maturità

