Documenti negati alle opposizioni | Dipendenti comunali sanzionati Faremo ricorso al difensore civico

In questo articolo si analizza la questione dei documenti negati alle opposizioni e le conseguenti sanzioni ai dipendenti comunali. La vicenda riguarda un atto di richiamo disciplinare che è stato impedito di visionare, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sui diritti delle opposizioni. Si evidenziano inoltre le possibili azioni legali, come il ricorso al difensore civico, per tutelare la trasparenza amministrativa.

di Daniele Petrone "Ci è stato negato dal Comune un atto che ci riguarda e che contiene un richiamo disciplinare ad una dipendente. Farò ricorso al difensore civico regionale per ottenerlo". A denunciare l’accaduto è Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione Civica, ieri in Sala del Tricolore. "Da settembre 2025 il nostro gruppo ha ricevuto quattro segnalazioni da parte dei dipendenti del Comune di situazioni di lavoro tossico, di ‘regolamenti di conti’ e di contesti in cui non si sentono sicuri nel prendere decisioni e nello svolgere i loro incarichi. Ho fatto una richiesta di accesso agli atti, ma la dirigente mi ha risposto che sì, un documento c’è, ma che non posso averlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

