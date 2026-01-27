Dl elezioni | Avs-Pd-M5S-PiùEuropa ' inammissibile emendamento su no Ia ricorso'

Il governo ha dichiarato inammissibile un emendamento al Dl referendum che vietava la pubblicazione di contenuti prodotti con intelligenza artificiale durante le campagne elettorali. La decisione si inserisce nel dibattito sulla regolamentazione dell’uso dell’AI nel contesto delle elezioni. La questione solleva questioni di trasparenza e regolamentazione del digitale in ambito politico.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "E' stato dichiarato inammissibile nostro emendamento all'articolo 1 del Dl referendum sul divieto durante le campagne referendarie o elettorali di pubblicare contenuti prodotti mediante intelligenza artificiale. Naturalmente stiamo già preparando il ricorso, e' grave che non ci venga consentito di discutere un testo attinente alla materia elettorale e teso a prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne e di garantirne correttezza informativa e trasparenza, confidiamo pertanto nella più ampia convergenza da parte degli altri gruppi”. Lo rendono noto i deputati Filiberto Zaratti (Avs), Simona Bonafè (Pd), Alfonso Colucci (M5S) e Riccardo Magi (PiùEuropa). 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un emendamento presentato dall’Avs, Pd e M5s al dl referendum propone di vietare l’uso dell’intelligenza artificiale nella pubblicazione di contenuti durante le campagne elettorali e referendarie, dalla fase dei comizi fino al termine delle operazioni di voto.

M5S, Pd e Avs hanno richiesto alla premier Meloni un’informativa urgente sulla possibile modifica della data del referendum, dopo aver superato le 500mila firme contro la riforma.

