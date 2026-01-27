Djuric Cremonese ora è ufficiale | il comunicato dei grigiorossi e le prime parole del nuovo attaccante

La Cremonese ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Milan Djuric, che si unisce alla squadra portando esperienza e nuove prospettive. Con un comunicato sul sito ufficiale, il club ha dato il benvenuto al nuovo attaccante, precedentemente al Parma, sottolineando l’importanza di questa acquisizione per la rosa e il progetto stagionale.

Djuric ha completato le visite mediche con la Cremonese, segnando l’inizio della sua avventura con i grigiorossi.

Il Manchester City ha annunciato l’acquisto di Marc Guehi dal Crystal Palace, rafforzando il reparto difensivo della squadra.

Mercato Cremonese, Milan Djuric è ufficiale: ora è caccia al difensore, due i nomi in agendaIl club grigiorosso continua a lavorare per rinforzare una squadra parsa in difficoltà nelle ultime settimane. sportal.it

Djuric alla Cremonese, l'agente: Sfida stimolante, a Parma giocava poco. Nicola? Lo conosceOra è ufficiale: Milan Djuric lascia il Parma e va a rinforzare l'attacco della Cremonese. L'agente dell'attaccante, Vittorio Sabbatini,. tuttomercatoweb.com

UFFICIALE - #Cremonese, un arrivo prima del match con l' #Inter: preso #Djuric dal Parma x.com

CR1. Robbie Williams · Let Me Entertain You (2004 Mix). INIZIA L’AVVENTURA DI MILAN DJURIC ALLA CREMONESE L’attaccante bosniaco, proveniente dal Parma, è arrivato al Centro Arvedi di Cremona. Il classe 1990 torna a vestire la maglia grigior - facebook.com facebook