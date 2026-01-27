In Italia, la genitorialità tardiva sta diventando una realtà sempre più diffusa. Questo testo offre una guida chiara e sobria alle sfide e alle opportunità di diventare genitori dopo i 40 anni, analizzando i cambiamenti demografici e le implicazioni di questa scelta. Un approfondimento utile per chi si trova a considerare questa importante tappa della vita.

Quando si parla di cambiamenti demografici è importante analizzare non soltanto la riduzione (almeno per l’Europa e in modo particolare per l’Italia) del tasso di natalità. Un dato molto interessante, infatti, arriva anche dall’ età in cui si diventa genitori. Gli indicatori demografici dell’ISTAT del 2024 riportano come l’età media per il primo figlio sfiora i 32 anni (31,9). Nel corso dei decenni questo dato si è sempre più spostato in avanti ed è, come lo era in passato quando si diventava genitori più giovani, il risultato di un insieme di cambiamenti sociali, culturali, economici e inevitabilmente anche medici. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Diventare genitori dopo i 40 anni: guida alla genitorialità in differita

