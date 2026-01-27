Quando si sceglie di diventare genitori dopo i 40 anni, le sfide si mescolano alle emozioni. Sempre più coppie italiane aspettano di più prima di avere un figlio, spesso per ragioni lavorative o di stabilità personale. La decisione di mettere al mondo un bambino in età avanzata porta con sé aspetti pratici e emotivi diversi rispetto alla genitorialità più precoce. La strada richiede pazienza, impegno e tanta determinazione, ma cresce anche il numero di genitori che affrontano questa scelta.

Quando si parla di cambiamenti demografici è importante analizzare non soltanto la riduzione (almeno per l’Europa e in modo particolare per l’Italia) del tasso di natalità. Un dato molto interessante, infatti, arriva anche dall’ età in cui si diventa genitori. Gli indicatori demografici dell’ISTAT del 2024 riportano come l’età media per il primo figlio sfiora i 32 anni (31,9). Nel corso dei decenni questo dato si è sempre più spostato in avanti ed è, come lo era in passato quando si diventava genitori più giovani, il risultato di un insieme di cambiamenti sociali, culturali, economici e inevitabilmente anche medici. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Diventare genitori dopo i 40 anni: guida alla genitorialità in differita

