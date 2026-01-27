Disturbo cognitivo lieve | cos' è i sintomi e quando diventa demenza

Il disturbo cognitivo lieve rappresenta una condizione che interessa molte persone in Europa, caratterizzata da deficit cognitivi lievi e misurabili. Sebbene i sintomi siano moderati, questa condizione può evolvere nel tempo in forme più gravi di demenza. È importante riconoscere i segnali e monitorare l’andamento nel corso degli anni, per intervenire tempestivamente e gestire al meglio la salute cognitiva.

Il disturbo cognitivo lieve, noto anche come Mild Cognitive Impairment (Mci), è una condizione sempre più al centro dell'attenzione di neurologi e geriatri perché, secondo studi recenti, rappresenta una fase intermedia tra il normale invecchiamento del cervello e la demenza. Le stime più recenti ci dicono che oltre 950mila italiani soffrono di disturbo cognitivo lieve, mentre se consideriamo l'intera Europa il numero supera i 10 milioni. Non tutte le persone che ne soffrono arrivano a sviluppare una forma di demenza e ora uno studio condotto a livello europeo ci ha fornito qualche dato in più su questo aspetto.

