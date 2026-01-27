Dismissione Scuola Morelli consigliera Siniscalchi | C’è deroga fino a 2027 si prova a risolvere nodi

La scuola Morelli sta affrontando una fase di dismissione, con una deroga valida fino al 2027 per alcuni aspetti normativi. La consigliera Siniscalchi ha sottolineato che, sebbene siano in atto procedure di sicurezza, sono state concesse deroghe per risolvere i nodi legati alla chiusura. Questo intervento mira a gestire le esigenze del territorio nel rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti “ È vero che le scuole sono soggette a normative di sicurezza, come quella anti incendio, però ci sono state delle deroghe”. Sull’ipotesi di dismissione della scuola “Domenico Morelli”, interviene la consigliera Margherita Siniscalchi, presidente della commissione Scuola della Municipalità Vomero Arenella. E fa alcune precisazioni, alla vigilia della nuova riunione in commissione, con all’ordine del giorno proprio il caso della primaria di via Merliani. Il rischio chiusura del plesso allarma le famiglie dei circa 200 alunni. Ma Siniscalchi intende chiarire come, allo stato, la scuola operi nel rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La chiusura della scuola Morelli al Vomero nel 2027 solleva preoccupazioni tra genitori e famiglie, con circa 200 iscritti interessati.

Con il Giubileo ormai alle spalle, l’attenzione si concentra sulle imminenti elezioni amministrative del 2027.

