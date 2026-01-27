DIRETTA Fiorentina-Como 1-2 Nico Paz la ribalta

La partita tra Fiorentina e Como si conclude con un 1-2 a favore dei lombardi. Nico Paz aveva aperto le marcature, ma il Como ha reagito e ha trovato due gol nella ripresa, ribaltando il risultato. Negli ultimi minuti, i cambi nel Como hanno portato freschezza in campo, contribuendo alla vittoria finale.

80' Fallo di Comuzzo su Nico Paz e cartellino giallo anche per il difensore viola. 79' Palla quasi sempre in possesso del Como, Fiorentina in difficoltà, i viola non riescono a spezzare il palleggio della squadra di Fabregas. 76' Nico Paz entra in scivolata su Gudmundsson: fallo e giallo per il talento del Como. 72' Cross di Kuhn sul primo palo, Christensen anticipa Nico Paz e fa suo il pallone. 69' Doppio cambio nel Como: escono Rodriguez e Sergi Roberto, entrano Addai e Perrone. 67' Fiorentina che come il Como, gioca ora senza un vero attaccante, con Gudmundsson come falso nueve.

