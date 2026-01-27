DIRETTA Fiorentina-Como 1-0 Piccoli sblocca subito il match

La partita tra Fiorentina e Como si svolge in un contesto di aggiornamenti in tempo reale, offrendo un quadro preciso delle azioni più recenti. Al momento, la Fiorentina è in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Piccoli, con il Como che cerca di rispondere. Questo articolo fornisce un resoconto chiaro e aggiornato sull’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA19' GOL DEL COMO! HA SEGNATO SERGI ROBERTO!16' Altro lancio in verticale per Piccoli, che scarica sulla destra per Harrison che poi calcia alto. Azione però che sarebbe stata annullata per una posizione di fuorigioco in partenza di Piccoli.13' FIORENTINA VICINA.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.