Dipartimento Usa | Bovino non è rimosso

Il Dipartimento per la sicurezza interna conferma che Gregory Bovino, comandante del Border Patrol, non è stato rimosso dalla guida dell’ICE. La notizia circolata su alcuni media si è rivelata infondata, rassicurando sulla continuità delle funzioni operative del dipartimento. Questa comunicazione chiarisce l’attuale situazione riguardo alla leadership e alle attività dell’agenzia di frontiera statunitense.

4.09 Il Dipartimento per la sicurezza interna smentisce l'articolo di The Atlantic secondo cui il comandante del Border Patrol Gregory Bovino sarebbe stato rimosso dalla guida dell'ICE. "Il capo Gregory Bovino non è stato sollevato dal suo incarico", ha scritto su X l'assistente Segretaria per gli Affari Pubblici presso il Dipartimento della Sicurezza Interna Usa, Tricia McLaughlin, ribadendo il messaggio della Casa Bianca secondo cui Bovino "è una parte fondamentale della squadra del Presidente e un grande americano".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gregory Bovino, ex comandante del Border Patrol, è stato rimosso dall’incarico durante l’amministrazione Trump.

Gregory Bovino è una figura nota per il suo ruolo nella lotta anti-immigrati negli Stati Uniti.

Minneapolis, media: il comandante del Border Patrol rimosso dal suo incarico'Rischia il posto anche la ministra per la Sicurezza interna Noem'. Washington smentisce la notizia su Bovino (ANSA) ... ansa.it

Bovino e agenti della Border patrol lasciano Minneapolis. Polemiche su ipotesi agenti Ice a Milano-Cortina«Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia. Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi». Lo fanno sapere fonti qualificate del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ... ilsole24ore.com

