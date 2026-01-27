DinoTracker impronte di dinosauro decodificate con l’Intelligenza Artificiale
Le impronte di dinosauro rinvenute sull’isola di Skye, in Scozia, sono state analizzate utilizzando l’Intelligenza Artificiale. Questi reperti risalgono a circa 170 milioni di anni fa e potrebbero appartenere ai più antichi Adrosauri, tra i primi dinosauri con caratteristiche simili a quelle dei moderni anatroccoli. L’indagine approfondita contribuisce a comprendere meglio la storia e l’evoluzione di questi antichi rettili.
Misteriose impronte di dinosauro lasciate circa 170 milioni di anni fa sull’isola di Skye in Scozia, sulla riva fangosa di quella che era una laguna, potrebbero essere state lasciate da alcuni dei più antichi parenti noti dei dinosauri ‘a becco d’anatra’, i cosiddett i Adrosauri. A decodificarle è stata un’app basata sull’Intelligenza Artificiale, DinoTracker, sviluppata da un gruppo di ricercatori guidato dal centro di ricerca di Berlino Helmholtz-Zentrum. L’app, come riportato sulla rivista Pnas dell’Accademia Nazionale delle Scienze americana, permette a ricercatori e appassionati di c aricare un’immagine o uno schizzo dell’impronta direttamente dal proprio smartphone, che restituisce poi un’analisi immediata.🔗 Leggi su Ildenaro.it
