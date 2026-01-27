DinoTracker impronte di dinosauro decodificate con l’Intelligenza Artificiale

Le impronte di dinosauro rinvenute sull’isola di Skye, in Scozia, sono state analizzate utilizzando l’Intelligenza Artificiale. Questi reperti risalgono a circa 170 milioni di anni fa e potrebbero appartenere ai più antichi Adrosauri, tra i primi dinosauri con caratteristiche simili a quelle dei moderni anatroccoli. L’indagine approfondita contribuisce a comprendere meglio la storia e l’evoluzione di questi antichi rettili.

