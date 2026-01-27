Dimissioni del sindaco Napoli Barbara Figliolia | Assicuro che il mio impegno continuerà

La sindaca di Napoli, Barbara Figliolia, ha annunciato le proprie dimissioni, assicurando comunque il continuo impegno nel ruolo. In vista dell’ultima seduta della Commissione Politiche Sociali, ha rivolto un messaggio di responsabilità e trasparenza alla cittadinanza, sottolineando l’importanza di mantenere un ruolo attivo nel contesto amministrativo e sociale della città.

La promessa di Figliolia: "È mia intenzione lasciare un percorso chiaro, fondato su ascolto, collaborazione e responsabilità istituzionale" Care cittadine, cari cittadini,in prossimità dell’ultima seduta della Commissione Politiche Sociali, che ho avuto l’onore di presiedere, sento il dovere di rivolgermi a voi con trasparenza e senso di responsabilità. Le dimissioni del Sindaco hanno aperto una fase nuova e complessa per la nostra comunità. In momenti come questo è naturale avvertire incertezza, ma è proprio ora che le istituzioni devono dimostrare serietà, continuità e attenzione concreta ai bisogni delle persone.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il sindaco Piero Pii ha annunciato un impegno costante per rafforzare la sicurezza a Colle.

Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, ha annunciato le proprie dimissioni in modo informale agli assessori comunali prima di partecipare al consiglio provinciale presso Palazzo Sant’Agostino.

